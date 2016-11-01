Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы на 1,5 градуса

Синоптики прогнозируют достаточно теплую зиму, но октябрь был холодный и дождливый.

Октябрь не вписывается в теорию глобального потепления Василий Артюшенко, ZN.UA

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что нижена 1,6°.

"Нынешний октябрь – первый после нынешнего января, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения, а также третий подряд октябрь в столице, который стал холоднее климатической нормы, что вообще нехарактерно для глобального потепления", - отмечается в сообщении обсерватории.

Холоднее всего было 19 октября, когда минимальная температура опустилась до -2,2°, а теплее всего – 1 октября, когда максимальная температура достигла +25,8°. Первый осенний заморозок в воздухе было зафиксирован 17 октября – на 1 день раньше климатической нормы.

Осадков в октябре выпало 101 мм, что соответствует почти трем климатическим нормам, благодаря чему перекрыт их дефицит, который наблюдался в течение июня – сентября.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.