Топ Новости
<
>

Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы на 1,5 градуса

1 ноября в 12:22

Синоптики прогнозируют достаточно теплую зиму, но октябрь был холодный и дождливый.

осень
Октябрь не вписывается в теорию глобального потепления
Василий Артюшенко, ZN.UA
По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что ниже климатичесой нормы на 1,6°.

"Нынешний октябрь – первый после нынешнего января, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения, а также третий подряд октябрь в столице, который стал холоднее климатической нормы, что вообще нехарактерно для глобального потепления", - отмечается в сообщении обсерватории.

Холоднее всего было 19 октября, когда минимальная температура опустилась до -2,2°, а теплее всего – 1 октября, когда максимальная температура достигла +25,8°. Первый осенний заморозок в воздухе было зафиксирован 17 октября – на 1 день раньше климатической нормы.

Осадков в октябре выпало 101 мм, что соответствует почти трем климатическим нормам, благодаря чему перекрыт их дефицит, который наблюдался в течение июня – сентября.

Читайте также: Министр экологии Украины cпрогнозировал необратимые изменения климата через 30 лет

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги норма температура зима обсерватория
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.52
EUR 27.93
Последние новости