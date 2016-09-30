Окружной админсуд признал законной процедуру аттестации полицейских – Деканоидзе

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

3 октября по всей Украине огласят результаты переаттестации сотрудников Нацполиции.

Суд признал законность работы аттестационных комиссий МВД Uncleroo / Depositphotos

Окружной административный суд признал законным приказ №1465, который регулирует процедуру аттестации сотрудников правоохранительных органов, сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

По ее словам, законность приказа пытался оспорить в суде профсоюз аттестованных сотрудников внутренних дел.

"Мы несколько месяцев бились с профсоюзом аттестованных сотрудников органов внутренних дел в отношении законности приказа #1465, который регулирует процедуру аттестации. Профсоюз хотел признать приказ незаконным и, соответственно, аннулировать все решения аттестационных комиссий. 28.09 окружной административный суд признал приказ законным", – написала она в Facebook.

Глава нацполиции также сообщила, что в понедельник, 3 октября, по всей Украине огласят результаты переаттестации.

Напомним, в июне в МВД заявили, что по результатам аттестации в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях уволено от 30% до 50% руководящего состава полиции.

В июле Хатия Деканоидзе заявила, что 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию.

Ранее адвокат Небесной сотни, участник центральной апелляционной комиссии Евгения Закревская писала для ZN.UA, что полиция закрыла информацию о проверке своих сотрудников, нивелировав, таким образом, саму идею аттестации.

В свою очередь, замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев отмечает, что процесс аттестации - это только один из шагов очищения правоохранительных органов, который не ставит точку в формировании новой полиции.

Подробнее об аттестационном процессе в полиции читайте в статье Константина Бушуева "Аттестация — это только первый этап очищения наших рядов" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".