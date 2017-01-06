Около трех миллионов украинцев болеют гриппом.

Больше всего больных в Киевской области.
Об этом, как сообщает "Громадське", сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий.
При этом он отметил, что больше всего больных в Киевской области. Они составляют 13% от общего количества больных. Также за последнюю неделю от болезни умерло трое украинцев - во Львовской, Полтавской и Николаевской областях. На прошлой неделе жертвами вируса стали шесть человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ. В первые дни января, по состоянию на 3 число, за медицинской помощью в больницы и поликлиники Киева обратилось 7 тысяч 517 человек. За аналогичный период прошлой неделе этот показатель составлял 16 тысяч 684 человека.
Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.Hromadske.ua