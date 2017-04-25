Поставки электроэнергии в ОРЛО решено прекратить в связи с неуплатой.

В Луганске нет света pixabay.com

Оккупированный Луганск остался без электроснабжения. Блек-аут наступил вечером в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения жителей Луганска.

Раннее в НЭК "Энергорынок" объявили о прекращении поставок электроэнергии в оккупированные районы Луганской области с 25 апреля в связи с неуплатой, сообщается на странице компании в Facebook.

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), которое занималось электроснабжением ОРЛО, ранее неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

Еще в январе ЛЭО обратилось к Кабинету министров Украины с просьбой отменить возложенное на компанию обязательство поставлять электроэнергию на оккупированные боевиками "ЛНР" территории Луганской области.

В ЛЭО отмечали, что с июля 2016 года компания утратила возможность осуществлять хозяйственную деятельность в "ЛНР" в связи с вооруженным захватом своих активов.