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Оккупированный Луганск остался без электроснабжения

25 апреля в 02:28

Поставки электроэнергии в ОРЛО решено прекратить в связи с неуплатой.

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В Луганске нет света
pixabay.com
Оккупированный Луганск остался без электроснабжения. Блек-аут наступил вечером в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения жителей Луганска.

Раннее в НЭК "Энергорынок" объявили о прекращении поставок электроэнергии в оккупированные районы Луганской области с 25 апреля в связи с неуплатой, сообщается на странице компании в Facebook.

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), которое занималось электроснабжением ОРЛО,  ранее неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

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Еще в январе ЛЭО обратилось к Кабинету министров Украины с просьбой отменить возложенное на компанию обязательство поставлять электроэнергию на оккупированные боевиками "ЛНР" территории Луганской области.

В ЛЭО отмечали, что с июля 2016 года компания утратила возможность осуществлять хозяйственную деятельность в "ЛНР" в связи с вооруженным захватом своих активов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги электричество Луганск оккупация ЛНР энергетика
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