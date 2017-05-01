Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными

В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.

Блогер Андрей Клименко опубликовал подборку стоп-кадров с веб-камер оккупированного полуострова на своей странице в Facebook. Как видно, на старте курортного сезона, в майские праздники, в популярных некогда курортных городах почти пусто, передает интернет-издание Апостроф.

После аннексии Крыма РФ незаконно добыла 3 млрд кубометров украинского газа – "Черноморнефтегаз". Россия активно эксплуатирует Одесское и Штормовое месторождения на шельфе Черного моря.