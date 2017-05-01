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Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными

1 мая в 15:24

В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.

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Судак Фото Andrii Klymenko / Facebook

Блогер Андрей Клименко опубликовал подборку стоп-кадров с веб-камер оккупированного полуострова на своей странице в Facebook. Как видно, на старте курортного сезона, в майские праздники, в популярных некогда курортных городах почти пусто, передает интернет-издание Апостроф.

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После аннексии Крыма РФ незаконно добыла 3 млрд кубометров украинского газа – "Черноморнефтегаз". Россия активно эксплуатирует Одесское и Штормовое месторождения на шельфе Черного моря.

По материалам: Апостроф , Andrii Klymenko / Facebook ,
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Тэги курорт Крым популярность майские праздник кадры набережная туристическая прошлое оккупация
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