Оккупированный Крым посетили политики многих европейских стран

Делегации прибыли для участия в "Ялтинском международном экономическом форуме".

Оккупированный Крым посетили делегации политиков многих европейских стран schlenger86 / Depositphotos

Оккупированныйпосетили политики из многих европейских стран, а также представители из других стран мира и делегация непризнанной Абхазии. Политики приехали, чтобы посетить "Ялтинский международный экономический форум".

Отмечается, что одной из самых многочисленных была итальянская делегация, в которую вошли более 50 участников. В ее составе на форум прибыли депутаты итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!".

Кроме того, в Крым прибыли и депутаты от ультраправых партий других европейских стран, например австрийской "Партии свободы".

Ранее сообщалось, что посол Украины в Кыргызской Республике Николай ДорошенкоМинистерству иностранных дел этой страны из-за визита депутатов на территорию временно оккупированного Крыма.

Выборы в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма нарушают международное право, в связи с чем возникает вопрос легитимности российского парламента и необходимости усиления введенных антироссийских санкций, заявил спикер МИД Украины Марьяна Беца.