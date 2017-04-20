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Оккупированный Крым посетили политики многих европейских стран

20 апреля в 13:39

Делегации прибыли для участия в "Ялтинском международном экономическом форуме".

Крым1 агрессия
Оккупированный Крым посетили делегации политиков многих европейских стран
schlenger86 / Depositphotos
Оккупированный Крым посетили политики из многих европейских стран, а также представители из других стран мира и делегация непризнанной Абхазии. Политики приехали, чтобы посетить "Ялтинский международный экономический форум".

Отмечается, что одной из самых многочисленных была итальянская делегация, в которую вошли более 50 участников. В ее составе на форум прибыли депутаты итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!".

Кроме того, в Крым прибыли и депутаты от ультраправых партий других европейских стран, например австрийской "Партии свободы".

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Ранее сообщалось, что посол Украины в Кыргызской Республике Николай Дорошенко выразил дипломатический протест Министерству иностранных дел этой страны из-за визита депутатов на территорию временно оккупированного Крыма.

Выборы в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма нарушают международное право, в связи с чем возникает вопрос легитимности российского парламента и необходимости усиления введенных антироссийских санкций, заявил спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Крым Италия оккупация депутаты делегация Европа
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