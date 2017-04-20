Оккупированный Крым посетили политики многих европейских стран

Делегации прибыли для участия в "Ялтинском международном экономическом форуме".
Отмечается, что одной из самых многочисленных была итальянская делегация, в которую вошли более 50 участников. В ее составе на форум прибыли депутаты итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!".
Кроме того, в Крым прибыли и депутаты от ультраправых партий других европейских стран, например австрийской "Партии свободы".выразил дипломатический протест Министерству иностранных дел этой страны из-за визита депутатов на территорию временно оккупированного Крыма.
Выборы в Государственную Думу РФ на территории оккупированного Крыма нарушают международное право, в связи с чем возникает вопрос легитимности российского парламента и необходимости усиления введенных антироссийских санкций, заявил спикер МИД Украины Марьяна Беца.Интерфакс