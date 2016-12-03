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Оккупанты в Крыму планируют глушить сигнал с радиовышки на Чонгаре

3 декабря в 15:30

На Чонгаре возводят 150-метровую вышку для вещания на полуостров. Оккупанты готовятся глушить.

телевышка
У русских оккупантов есть большой опыт глушения радиосигнала. Намерены применить в Крыму
Оккупационная администрация Крыма планирует глушить сигнал с радиовышки, которую возводят в Херсонской области.

"У нас достаточно технических средств, чтобы пресечь неразрешенное российским законодательством вещание на территории республики Крым", - цитирует агентство РИА Новости некоего Дмитрия Полонского, который представился "министром внутренней политики, информации и связи Крыма".

Он утверждает, что подавление сигнала с новой вышки на территорию полуострова не скажется на качестве теле- и радиовещания в Крыму.

2 декабря на границе с оккупированным Крымом, в поселке Чонгар Херсонской области, начали возведение 150-метровой радиовышки, позволяющей передавать украинское вещание на аннексированный полуостров.

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В апреле этого года член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский рассказал о намерении построить в Чонгаре, в районе административной границы с оккупированным Крымским полуостровом, 150-метровую радиовышку. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить хотя бы часть территории Крыма FM-сигналом", - отметил он.

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Тэги Крым оккупация
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1 комментарий
  • Юлия Цегельник Сегодня, 16:48 А что, только Украине можно прекратить вещание российских каналов даже по кабельному телевидению и убрать с украинских каналов весь российский котнент? Россияне в праве сделать то же самое, если Крым теперь их. Ответить Цитировать Пожаловаться
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