Оккупанты требуют у населения справки из "военкомата" для выезда из ОРДЛО - разведка

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Террористы стараются максимально задержать людей на оккупированных территориях и чинят им всяческие препятствия.

Без бумажки о "военном учете" невозможно выехать из ОРДЛО vk.com/strelkov_info

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористы принимают меры для предотвращению оттока людей на подконтрольные Украине территории, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по данным разведчиков, мужчинам запрещается покидать оккупированные террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" территории, без "справки" из так называемого "военного комиссариата" о пребывания на воинском учете.

Данные мероприятия внедрены оккупантами "с целью недопущения оттока с оккупированных территорий людских мобилизационных ресурсов".

Как сообщалось ранее, согласно распоряжению главарей террористов "ДНР" и "ЛНР", при трудоустройстве на оккупированных территориях требуют отметку о взятии на "воинский учет" в местных "военкоматах". Однако получить ее можно только вступив в ряды НВФ.