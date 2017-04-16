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Оккупанты требуют у населения справки из "военкомата" для выезда из ОРДЛО - разведка

16 апреля в 12:12

Террористы стараются максимально задержать людей на оккупированных территориях и чинят им всяческие препятствия.

военный билет ДНР
Без бумажки о "военном учете" невозможно выехать из ОРДЛО
vk.com/strelkov_info
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористы принимают меры для предотвращению оттока людей на подконтрольные Украине территории, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по данным разведчиков, мужчинам запрещается покидать оккупированные террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" территории, без "справки" из так называемого "военного комиссариата" о пребывания на воинском учете.

Данные мероприятия внедрены оккупантами "с целью недопущения оттока с оккупированных территорий людских мобилизационных ресурсов".

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Как сообщалось ранее, согласно распоряжению главарей террористов "ДНР" и "ЛНР", при трудоустройстве на оккупированных территориях требуют отметку о взятии на "воинский учет" в местных "военкоматах". Однако получить ее можно только вступив в ряды НВФ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЛНР террористы ДНР мобилизация население
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