Оккупанты требуют у населения справки из "военкомата" для выезда из ОРДЛО - разведка

Террористы стараются максимально задержать людей на оккупированных территориях и чинят им всяческие препятствия.
Так, по данным разведчиков, мужчинам запрещается покидать оккупированные террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" территории, без "справки" из так называемого "военного комиссариата" о пребывания на воинском учете.
Данные мероприятия внедрены оккупантами "с целью недопущения оттока с оккупированных территорий людских мобилизационных ресурсов".
Как сообщалось ранее, согласно распоряжению главарей террористов "ДНР" и "ЛНР", при трудоустройстве на оккупированных территориях требуют отметку о взятии на "воинский учет" в местных "военкоматах". Однако получить ее можно только вступив в ряды НВФ.ZN.UA