Оккупанты практически перекрыли админграницу с Крымом

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Четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства.

На "Чонгаре" собралась очередь из 200 авто Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Госпогранслужба Украины сообщила об очереди автомобилей нана админгранице с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом.

Отмечается, что четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению.

"Так по состоянию на 09.30 около 200 автомобилей ждут выезда с материковой части Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.