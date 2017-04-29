Оккупанты практически перекрыли админграницу с Крымом

Четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства.
Отмечается, что четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению.
"Так по состоянию на 09.30 около 200 автомобилей ждут выезда с материковой части Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.
ZN.UA