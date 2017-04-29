Топ Новости
<
>

Оккупанты практически перекрыли админграницу с Крымом

29 апреля в 11:46

Четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства.

чонгар
На "Чонгаре" собралась очередь из 200 авто
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Госпогранслужба Украины сообщила об очереди автомобилей на контрольном пункте "Чонгар" на админгранице с незаконно аннексированным Россией украинским Крымом.

Отмечается, что четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению.

"Так по состоянию на 09.30 около 200 автомобилей ждут выезда с материковой части Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Читайте также: После аннексии Крыма РФ незаконно добыла 3 млрд кубометров украинского газа – "Черноморнефтегаз"

Ранее сообщалось, что украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе СБУ в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

 

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина Крым контроль Россия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...