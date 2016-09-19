Оккупанты готовят в ОРДЛО постановочные теракты для дискредитации ВСУ – разведка

Боевики намерены устроить взрывы в Первомайске и Кировске, а потом представить в качестве доказательства причастности к ним ВСУ тело убитого "диверсанта".

Боевики хотят устроить постановочные теракты на подконтрольных им территориях

Командование российско-террористических войск, оккупировавших территории на Востоке Украины использует "" для организации постановочных диверсий против собственных сил, чтобы обвинить в их осуществлении украинскую сторону.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики готовят на подконтрольных им территориях серию взрывов.

"В период с 19 по 23 сентября в населенных пунктах Первомайск и Кировск противником планируется осуществление серии взрывов, а для фальсификации обвинений украинской стороны в причастности к диверсиям предусматривается представить тело погибшего от пулевых ранений лица с документами, подтверждающими гражданство Украины, или прохождение воинской службы в ВС Украины", – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.