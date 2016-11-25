Оккупанты готовят провокации в Дебальцево для создания "картинки" для РосСМИ – штаб АТО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В штабе предупредили о возможных жертвах среди мирных жителей.

Штаб АТО сообщил о подготовке очередной провокации оккупантов ДАН

Пресс-центр штаба антитеррористической операции сообщил о подготовкепровокаций с жертвами среди мирного населения в Дебальцево для дискредитации Вооруженных сил Украины и срыва Минских договоренностей.

"Будет создана картинка для российских СМИ, покажут массовые митинги, на которые массово свезут жителей разных городов и сел. Оккупанты на боевой технике с распознавательными знаками Украины на бортах, сине-желтыми флагами, переодетые в украинскую форму нового образца, будут пытаться дискредитировать ВСУ и Минские договоренности. Возможны жертвы среди мирного населения. Людям необходимо быть осторожными, потому что оккупанты способны на все, чтобы Дебальцево не вернулось к мирной жизни в Украине", – сказано в сообщении, опубликованном вечером в пятницу, 25 ноября.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".