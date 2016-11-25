Оккупанты готовят провокации в Дебальцево для создания "картинки" для РосСМИ – штаб АТО

В штабе предупредили о возможных жертвах среди мирных жителей.
"Будет создана картинка для российских СМИ, покажут массовые митинги, на которые массово свезут жителей разных городов и сел. Оккупанты на боевой технике с распознавательными знаками Украины на бортах, сине-желтыми флагами, переодетые в украинскую форму нового образца, будут пытаться дискредитировать ВСУ и Минские договоренности. Возможны жертвы среди мирного населения. Людям необходимо быть осторожными, потому что оккупанты способны на все, чтобы Дебальцево не вернулось к мирной жизни в Украине", – сказано в сообщении, опубликованном вечером в пятницу, 25 ноября.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA