Охрана Кернеса вышвырнула из зала Харьковского горсовета соратника Медведчука

Оказавшись в коридоре, Лесик пожаловался на старые травмы, попросил воды и пообещал драться за "свою страну".
Этому предшествовало несколько словесных перепалок между Кернесом и Лесиком, который требовал включить ему микрофон.
Кернес, обращаясь к Лесику, заявил: "Я просил бы вас, уважаемый клоун по названию Дед Мороз, пойти туда, откуда вы пришли. Я прошу вас не мешать работе Харьковского городского совета".
Когда Лесик стал перекрикивать заместителя городского головы Харькова Татьяну Таукешеву, , охранники Кернеса подошли к Лесику и силой вывели его из зала.
"Лесик пришел специально сорвать сессию Харьковского городского совета, я считаю, что люди, которые являются в том числе правоохранителями, выполнили свой долг, культурно убрали Лесика", - сказал Кернес.
В коридоре Лесик обвинил охранников в том, что они повредили ему ранее сломанную ногу, вызвал полицию и сообщил, что "будет драться за свою страну".
Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета шестого созыва от партии "Трудовая Украина" и седьмого созыва от партии "Видродження". Является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком.
9 мая 2016 года Лесик спровоцировал в Харькове стычку, явившись к монументу Родины-матери с георгиевской ленточкой на одежде.
17 мая 2016 года Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата Лесика. 30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд отменил это решение.ZN.UA