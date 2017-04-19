Охрана Кернеса вышвырнула из зала Харьковского горсовета соратника Медведчука

Оказавшись в коридоре, Лесик пожаловался на старые травмы, попросил воды и пообещал драться за "свою страну".

Вышвырнутый из зала Лесик попросил воды, вызвал полицию и пообещал драться Кадр/YouTube

Охранники городского головы Геннадия Кернеса силой вывели из сессионного зала Харьковского горсовета, который восстановился депутатом через суд.

Этому предшествовало несколько словесных перепалок между Кернесом и Лесиком, который требовал включить ему микрофон.

Кернес, обращаясь к Лесику, заявил: "Я просил бы вас, уважаемый клоун по названию Дед Мороз, пойти туда, откуда вы пришли. Я прошу вас не мешать работе Харьковского городского совета".

Когда Лесик стал перекрикивать заместителя городского головы Харькова Татьяну Таукешеву, , охранники Кернеса подошли к Лесику и силой вывели его из зала.

"Лесик пришел специально сорвать сессию Харьковского городского совета, я считаю, что люди, которые являются в том числе правоохранителями, выполнили свой долг, культурно убрали Лесика", - сказал Кернес.

В коридоре Лесик обвинил охранников в том, что они повредили ему ранее сломанную ногу, вызвал полицию и сообщил, что "будет драться за свою страну".

Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета шестого созыва от партии "Трудовая Украина" и седьмого созыва от партии "Видродження". Является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком.

9 мая 2016 года Лесик спровоцировал в Харькове стычку, явившись к монументу Родины-матери с георгиевской ленточкой на одежде.

17 мая 2016 года Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия депутата Лесика. 30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд отменил это решение.