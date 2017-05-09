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Офицерам РФ запретили находиться на передовой в Донбассе во время майских праздников – разведка

9 мая в 16:16

Командование российских войск пытается минимизировать потери среди офицерского состава.

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Около 30 военных 4 ОМБ террористов "ЛНР" самовольно покинули позиции
vk/club_donbasskih
Офицерам ВС РФ запретили находиться на передовых позициях в Донбассе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В соответствии с приказом командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ во избежание потерь среди кадровых российских офицеров им запрещено находиться на передовых позициях в течение майских праздников, что уже сказалось на морально-психологическом состоянии личного состава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что около 30 военных 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) самовольно покинули позиции после открытия огня сил ВСУ.

Как сообщалось ранее, во время репетиции в террористической группировке "ДНР" так называемого "Парада Победы", была использована российская военная техника, которая выдавалась за "трофейную", добытую в боях с ВСУ.

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С целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил" террористических организаций "Л-ДНР" во время проведения пропагандистских мероприятий 9 мая, российские кураторы выдают террористам парадную форму черного цвета. Однако белые ремни и фурнитуру боевики должны покупать за свой счет.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия терроризм Донбасс
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