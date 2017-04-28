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Офицерам и курсантам Госпогранслужбы компенсируют аренду жилья

28 апреля в 08:30

Компенсация будет зависеть от места службы.

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За аренду жилья пограничникам дадут компенсацию
Фото: Госпогранслужба Украины
Офицерам и курсантам Государственной пограничной службы Украины компенсируют затраты на аренду жилья. Она будет зависеть о того, где служит пограничник, а также есть ли у него семья.

Компенсация предусмотрена в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №288 от 26апреля. Согласно документу,

Кабинет министров Украины установил компенсацию за наем жилья для офицеров и курсантов Государственной пограничной службы.

Денежная компенсация офицерам и кусантам выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере, не превышающем: в Киеве - 2 минимальных заработных плат; в областных центрах - 1,5 минимальные зарплаты; в других населенных пунктах - 1 минимальной зарплаты. При этом военнослужащим при наличии у них трех и более членов семьи указанные максимальные суммы увеличиваются в 1,5 раза.

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В Кабмине считают, что такая компенсацию будет дополнительно мотивировать пограничников к прохождению службы.

Напомним, что в 2016 году пограничникам подняли зарплату до уровня армейской. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги пограничник компенсации зарплата государство аренда Госпогранслужба
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