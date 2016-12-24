Односторонняя демаркация госграницы с РФ не может начаться из-за игнорирования чиновниками законов - эксперт

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Некомпетентность и коррупция привели к остановке демаркации госграницы с Молдовой и Беларусью, считает глава украинской делегации по демаркации госграницы.

Исправить ситуацию с затягиванием оформления государственных границ нашей страны может только вмешательство президента Украины.

Об этом ZN.UA заявил представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы, глава украинской делегации по демаркации госграницы, бывший посол по особым поручениям Леонид Осаволюк.

Как отмечает Осаволюк, Украине пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы осуществить делимитацию (согласование и обозначение государственной границы на карте) и подписать соответствующие двусторонние договоры с Россией, Молдовой и Беларусью. В конечном счете, нам это удалось. Второй этап — демаркация (обозначение границы на местности специальными пограничными знаками) — проходит в более драматических условиях.

Он также сетует, что самые большие проблемы с завершением договорно-правового оформления границ начались в 2015 г. "Даже в самые тяжелые времена нам удавалось продолжать работу. Теперь же этот процесс полностью заблокирован", - говорит он.

"Некомпетентность, равнодушие, а иногда и коррупция высоких должностных лиц привели к полной остановке демаркации государственной границы с Молдовой и Беларусью. Игнорирование рядом министерств и ведомств законодательства Украины, решений и распоряжений президента, правительства, Верховной Рады и СНБОУ до сих пор не позволяют начать важнейший процесс односторонней демаркации российско-украинской государственной границы", - говорит он.

Осаволюк подчеркивает, что отсутствие такой демаркации, кроме всего прочего, крайне негативно влияет и на строительство "Стены".

По его убеждению, исправить опасную ситуацию с затягиванием оформления государственных границ нашей страны, как одного из ключевых элементов государственности, может только вмешательство президента Украины.

Подробнее об остановке работы по демаркации читайте в статье Владимира Кравченко "Пограничный вопрос" в свежем выпуске еженедедьника "Зеркало недели. Украина".