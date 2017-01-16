Одного украинского военного ранили в зоне АТО – штаб

С начала суток в Донбассе зафиксировано 17 случаев нарушения террористами режима тишины.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении Joinfo

Боевики российско-террористических формирований продолжают игнорировать режим тишины в зоне проведения, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из различных видов вооружений.

В понедельник, 16 января, террористы совершили 17 вооруженных провокаций. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку и Широкино на мариупольском направлении оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

По Луганскому и Мироновскому на донецком направлении, а также по Новозвановке на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".