Одного из фигурантов "дела Курченко" задержали в Сумской области

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Участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 млн грн Нацбанка Украины, сообщили в СБУ.

В СБУ отчитались о задержании одного из сообщников Курченко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела по хищению средств Национального банка Украины под "руководством"

Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе следствия было установлено, что злоумышленник, действуя по указанию Курченко, приобрел подставное предприятие.

"Через ряд финансовых оборудок на протяжении 2012-2013 года при помощи данной коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти восемьюстами миллионами гривень Нацбанка Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение Генеральной прокуратуры оперативнки спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории охтырского района Сумской области, и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и отправили в Киев для избрания судом меры пресечения.

Напомним, следователи Генеральной прокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в самом "Брокбизнесбанке"

Ранее ГПУ установила, что Курченко через ряд компаний — "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009" и "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения) и продавал на рынке уже по рыночной стоимости. В результате, Курченко, по предварительному сговору с сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины" и другими лицами, нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.