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Одиозная экс-судья Царевич передумала судиться с Порошенко

5 октября в 18:07

У бывшей судьи Печерского суда уже нет претензий к президенту, но есть к Высшему совету юстиции.

Оксана Царевич
Царевич хочет оспорить законность решений ВСЮ, на основании которых ее уволил президент
Владислав Содель
Бывшая судья Печерского суда Киева Оксана Царевич отозвала исковое заявление из Высшего административного суда Украины (ВАСУ), в котором она обжаловала свое увольнение президентом.

"Царевич отозвала свое исковое заявление", – сообщили в ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" вечером в среду, 5 октября.

В то же время, в производстве ВАСУ находятся два иска Царевич о признании незаконными решений Высшего совета юстиции в ее отношении.  Рассмотрение исковых заявлений запланировано на 10 и 24 октября.

Напомним, 30 Царевич подала иск к президенту Украины Петру Порошенко, который уволил ее своим указом.

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Глава государства уволил судью Печерского районного суда города Киева Оксану Царевич за нарушение присяги. Указ подписан после представления Высшего совета юстиции, который рекомендовал уволить Царевич.

В представлении ВСЮ отмечалось, что действия судьи при рассмотрении десяти дел в отношении водителей - участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер. Сущность таких действий доказывает нарушение судьей принципов правосудия, в частности, верховенства права, необеспечения права на справедливый суд, неуважения к правам и свободам человека.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Царевич суд ВСЮ Киев Порошенко
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