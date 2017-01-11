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Один украинский военный погиб, трое ранены за сутки в зоне АТО

11 января в 13:01

Военнослужащий погиб в результате боевых действий.

потери ранения
Один военнослужащий погиб за сутки в Донбассе
Пресс-центр АТО/Facebook

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки, 10 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он на брифинге в среду, 11 января.

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Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО военнослужащие ВСУ
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1 комментарий
  • Михаил Винниченко Сегодня, 13:20 До якого часу і чому через державний кордон України із Росії в Донбас заходять ешелони для бандитів «ДНР-ЛНР» цистерни з пальним, військовою технікою, боєприпасами, військовим одягом і так далі? Чому не підірвано жодного ешелону чи цистерни? Чому не діє ГУР МО України та СБУ? Чи не уміють чи немає бажання? А може відсутня політична воля? ЦЕ ЩО, БІЗНЕС НА КРОВІ НАШИХ СОЛДТА? За таких обставин війна буде іти безкінечно і солдати будуть гинути безкінечно! ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ! Ответить Цитировать Пожаловаться
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