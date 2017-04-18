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Один украинский боец ранен в зоне АТО

18 апреля в 13:21

В районе Авдеевки террористы применили 152-мм пушку.

потери ранения
Один украиснский солдат получил ранение в зоне АТО за сутки
Пресс-центр АТО/Facebook
В результате обстрела боевиками террористической группировки "ДНР" позиций сил АТО в Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения за минувшие сутки, 17 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, один ранен – в результате минометного обстрела в районе Чермалыка (мариупольское направление)", - сказал Мотузяник сегодня, 18 апреля.

Он добавил, что на луганском направлении террористы "ЛНР" четыре раза открывал огонь и один раз применили минометы.

На донецком направлении основные боевые действия велись в районе Авдеевки, где боевики применили легкое вооружение, минометы, один раз – пушку калибром 152 мм. В районе шахты Бутовка и Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов. Одна провокация зафиксирована в Опытном.

На мариупольском направлении всего зафиксировано 24 обстрела, три из них с применением минометов. Обстрелы фиксировались в Марьинском и Волновахском районах, Чермалыке, Широкино и Талаковке.

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Как сообщалось ранее, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на мариупольском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги обстрел АТО Мариуполь боевики Минобороны Авдеевка Широкино ЛНР ДНР
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