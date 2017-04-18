Один украинский боец ранен в зоне АТО

В районе Авдеевки террористы применили 152-мм пушку.
"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, один ранен – в результате минометного обстрела в районе Чермалыка (мариупольское направление)", - сказал Мотузяник сегодня, 18 апреля.
Он добавил, что на луганском направлении террористы "ЛНР" четыре раза открывал огонь и один раз применили минометы.
На донецком направлении основные боевые действия велись в районе Авдеевки, где боевики применили легкое вооружение, минометы, один раз – пушку калибром 152 мм. В районе шахты Бутовка и Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов. Одна провокация зафиксирована в Опытном.
На мариупольском направлении всего зафиксировано 24 обстрела, три из них с применением минометов. Обстрелы фиксировались в Марьинском и Волновахском районах, Чермалыке, Широкино и Талаковке.
Как сообщалось ранее, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на мариупольском направлении.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.Интерфакс-Украина