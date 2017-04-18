Один украинский боец ранен в зоне АТО

В районе Авдеевки террористы применили 152-мм пушку.

Один украиснский солдат получил ранение в зоне АТО за сутки Пресс-центр АТО/Facebook

В результате обстрела боевиками террористической группировки "ДНР", один украинский военнослужащий получил ранения за минувшие сутки, 17 апреля, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, один ранен – в результате минометного обстрела в районе Чермалыка (мариупольское направление)", - сказал Мотузяник сегодня, 18 апреля.

Он добавил, что на луганском направлении террористы "ЛНР" четыре раза открывал огонь и один раз применили минометы.

На донецком направлении основные боевые действия велись в районе Авдеевки, где боевики применили легкое вооружение, минометы, один раз – пушку калибром 152 мм. В районе шахты Бутовка и Катериновки незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов. Одна провокация зафиксирована в Опытном.

На мариупольском направлении всего зафиксировано 24 обстрела, три из них с применением минометов. Обстрелы фиксировались в Марьинском и Волновахском районах, Чермалыке, Широкино и Талаковке.

Как сообщалось ранее, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на мариупольском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.