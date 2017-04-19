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Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключился от сети

19 апреля в 02:03


Сработала автоматика, причины выясняются.

Запорожская АЭС
На АЭС в Запорожье отключился энергоблок
Википедия
Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключился от сети.

"Энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются", - сообщили в пресс-службе атомной станции. 

Согласно сообщению, энергоблок отключился около 20-00 часов во вторник, 18 апреля. На данный момент в работе находится 4 из 6 энергоблоков, один - на плановом ремонте. 

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - сообщает пресс-служба стации. 

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Напомним, что Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги энергетика отключение Запорожье АЭС электричество
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