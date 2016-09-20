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Одессу затопил сильный ливень

20 сентября в 12:29

За несколько часов количество осадков превысило месячную норму более, чем в два раза. 

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Ливень в Одессе 20 сентября Фото Соцсети

В Одессе во вторник 20 сентября начался сильный ливень. Движение в городе затруднено — затопленные дороги, упавшие из-за штормового ветра деревья и перебои в работе электросетей стали причиной пробок.

Как сообщает издание Думская со ссылкой на одесский городской совет, за минувшие сутки в Одессе выпало 85,3 мм осадков (при месячной норме сентября 36 мм). Последний раз такое большое суточное выпадение осадков в сентябре наблюдалось в 1887 году.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями последствий ливня в Одессе. 

По материалам: ZN.UA , Думская ,
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Тэги Одесса осадки ливень шторм
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