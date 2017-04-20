Одесскую область завалило снегом

Десять сантиметров снега выпали на Подольской возвышенности.

Снежный циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта, передает сайт 0482.ua.

Слой снега составляет не менее 10 сантиметров при температуре около ноля градусов. Под тяжестью мокрого снега в Подольске сломано много деревьев. В райцентре Арциз в украинской Бессарабии тоже выпал снег, но меньше, чем в северной части области.

В самой Одессе идет мокрый снег, который сразу же тает. Городской транспорт и железная дорога работают в обычном режиме, проезд на загородных дорогах открыт. Городские коммунальные службы приведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, создан штаб по борьбе со стихией.

Апрельский снегопад в Украине: масштаб последствий. Сильные порывы ветра и мокрый снег обесточили более 150 населенных пунктов страны, из-за низких температур отменили занятия в школах нескольких областей.