Одесский труп не принадлежит свидетелю по делу Грабовского - Нацполиция

В пресс-службе Нацполиции Одессы утверждают, что труп найден задолого до пропажи Федосенко.

Труп мужчины был найден до того, как Федосенко пропал, заявляют полицейские Василий Артюшенко, ZN.UA

, не является ранее пропавшим Сергеем Федосенко, главным свидетелем по делу об убийстве адвоката российских ГРУшников Юрия Грабовского, сообщает " Украинская правда " со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По словам сотрудников пресс-службы, труп найден до того, как стало известно о пропаже Федосенко.

"Этот труп найден задолго до того, как появилась информация о том что Федосенко не выходит на связь", - сообщила глава пресс-службы Алена Войтенко.

Войтенко подчеркнула тот факт, что адвокат Оксана Соколовская, на основании заключений которой и был сделан вывод о том, что убитый – Сергей Федосенко, опознавала труп только по фотографии. Как сообщалось ранее, мать Федосенко на опознание ехать отказалась. Глава пресс-службы также сообщила о том, что эксперты взяли анализ ДНК трупа и могут предоставить его родственникам Федосенко в любой момент.

Адвокат сестры убитого Юрия Грабовского Анна Боряк на своей странице в Facebook написала о поступающих ее подзащитной угрозах. От нее требуют смены адвокатов "иначе у всех будут проблемы".

"В связи с последними событиями по делу Грабовского Ю.Л., в котором мы с Сергей Вилковым представляем интересы потерпевшего, хочу, чтобы все понимали. Если с нами и нашими семьями произойдет любая неожиданность, то заявляю официально, что это связано с нашей профессиональной деятельностью в деле убитого коллеги", - написала Боряк.

Она также назвала выводы Национальной полиции о том, что тело не принадлежит пропавшему Федосенко "скоропостижными".

Напомним, адвокат российских ГРУшников Юрий Грабовский пропал в середине марта. Полицейскими установлено, что накануне исчезновения адвокат был у себя в офисе, а потом исчез в неизвестном направлении. Также правоохранители узнали о несанкционированном использовании неизвестными личной страницы Грабовского в социальной сети Facebook.

20 марта Анатолий Матиос сообщил, что подозреваемый в причастности к организации исчезновения Грабовского задержан. Утром 25 марта стало известно о том, что адвокат Юрий Грабовский действительно найден убитым, место его захоронения удалось найти благодаря показаниям двух подозреваемых, один из которых был задержан.

29 марта Матиос обнародовал видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что больше не будет защищать российского военнослужащего. После убийства Грабовского Соколовская, защищавшая интересы другого сотрудника российского ГРУ Евгения Ерофеева, была взята под круглосуточную охрану сотрудниками Службы безопасности Украины.

1 апреля тело Ю.Грабовского было опознано, 2 апреля он был похоронен на Лесном кладбище в Киеве. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто.

25 мая состоялась процедура обмена удерживавшейся в РФ народного депутата Надежды Савченко на осужденных в Украине россиян Ерофеева и Александрова.

В ноябре Соколовская сообщила, что Национальная полиция Украины начала расследование в связи с исчезновением свидетеля по уголовному делу об убийстве Грабовского Сергея Федосенко.