Одесский морской порт подтвердил задержание в Ливии украинского судна

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Экипаж корабля состоит из жителей Одесской области.

Ливия таки захватила украинский танкер

Задержанный в Ливии танкер "Рута" под украинским флагом принадлежит одесской компании Manchester Shipping S. A., об этом сообщил представитель администрации Одесского морского торгового порта, передает УНИАН

По его данным, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году.

"Его длина - 77,5 метра, ширина - 14,5 метра, позывной - Urse. Валовой тоннаж танкера - 1901 тонна, а дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, экипажа и продовольствия) составляет 3330 тонн ", - сказал представитель порта.

Он уточнил, что в 1992 году "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесском морском торговом порту. С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S. A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона. По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

Как сообщалось, ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, в частности, украинский танкер "Рута" и судно с неуказанным африканским национальным флагом под названием "Старк", сообщает Reuters.

ВМС смогли захватить корабли после предупредительного огня в их сторону. "Столкновение продолжались три часа, но два танкера были успешно изъяты", - сказал пресс-секретарь ливийских военно-морских сил Айуб Кассем. Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах, также он не сообщил о том, что произошло с экипажем судов и гражданами каких стран они являются.