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Одесский морской порт подтвердил задержание в Ливии украинского судна

29 апреля в 20:09

Экипаж корабля состоит из жителей Одесской области. 

Рута
Ливия таки захватила украинский танкер
Задержанный в Ливии танкер "Рута" под украинским флагом принадлежит одесской компании Manchester Shipping S. A., об этом сообщил представитель администрации Одесского морского торгового порта, передает УНИАН

По его данным, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году. 

"Его длина - 77,5 метра, ширина - 14,5 метра, позывной - Urse. Валовой тоннаж танкера - 1901 тонна, а дедвейт (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, экипажа и продовольствия) составляет 3330 тонн ", - сказал представитель порта. 

Он уточнил, что в 1992 году "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесском морском торговом порту. С 2011 года его владельцем является одесская компания Manchester Shipping S. A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона. По непроверенным данным, судно транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

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Как сообщалось, ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти, в частности, украинский танкер "Рута" и судно с неуказанным африканским национальным флагом под названием "Старк", сообщает Reuters

ВМС смогли захватить корабли после предупредительного огня в их сторону. "Столкновение продолжались три часа, но два танкера были успешно изъяты", - сказал пресс-секретарь ливийских военно-морских сил Айуб Кассем.  Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах, также он не сообщил о том, что произошло с экипажем судов и гражданами каких стран они являются. 

По материалам: УНИАН
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