Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили

Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. Решение поддержали 46 депутатов.

В Одессе вернули старые названия уже переименованным улицам Wikimedia commons

Одесский городской совет на сессии утвердил названия 1531 улиц, переулков и проспектов на русском и украинском языках, вернув, которые переименовал экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в рамках декоммунизации.

Отмечается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак. После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

В Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Ранее сообщалось, что городское самоуправление Одессы подняло вопрос переименования улиц после того, как тогдашний глава облгосадминистрации Михеил Саакашвили в рамках выполнения закона о декоммунизации 19 мая 2016 года подписал распоряжение о переименовании около 300 объектов улично-дорожной сети в области, в том числе – нескольких десятков топонимов в областном центре.

В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Небесной Сотни, улица Валентины Терешковой – Героев Крут.

Горсовет выступил с инициативой повтороного переименования 56 переименованных Саакашвили улиц, а топонимическая комиссия представила альтернативный проект декоммунизации. Депутаты собираются рассмотреть его на сессии 21 сентября.