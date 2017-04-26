Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили

Вопрос на рассмотрение внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова. Решение поддержали 46 депутатов.
Отмечается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак. После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.
В Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.
Ранее сообщалось, что городское самоуправление Одессы подняло вопрос переименования улиц после того, как тогдашний глава облгосадминистрации Михеил Саакашвили в рамках выполнения закона о декоммунизации 19 мая 2016 года подписал распоряжение о переименовании около 300 объектов улично-дорожной сети в области, в том числе – нескольких десятков топонимов в областном центре.
В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Небесной Сотни, улица Валентины Терешковой – Героев Крут.
Горсовет выступил с инициативой повтороного переименования 56 переименованных Саакашвили улиц, а топонимическая комиссия представила альтернативный проект декоммунизации. Депутаты собираются рассмотреть его на сессии 21 сентября.Интерфакс-Украина