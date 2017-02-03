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Одесские таможенники украли по "схеме Курченко" нефтепродуктов на 1,2 млрд грн - СБУ

3 февраля в 11:38

Теневая контрабандная схема на Одесской таможне функционировала на протяжении двух лет.

СБУ
В СБУ рассказали о механизме контрабанды нефтепродуктов на Одесской таможне
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС раскрыли механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный сотрудниками Одесской таможни.

Как сообщает пресс-служба СБУ, механизм, организованный чиновниками по т.н. "схеме Курченко", функционировал в течение 2012-2014 гг.

"Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция якобы перемещается транзитом через территорию Украины. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке. Вследствие оборудки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривень обязательных платежей", – указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что функционированию теневой схемы содействовал ряд чиновников Одесской таможни, которые обеспечивали "прикрытие" оборудки. Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур обявлено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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В апреле прошлого года ZN.UA писало, что из южных регионов Украины поступают сообщения о возобновлении контрабанды топлива - трейдеры указывают на появление большого числа недорогих предложений за наличные и возросший трафик барж в акваториях периферийных портов.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией, которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Одесса таможня контрабанда
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1 комментарий
  • Бич Божий Сегодня, 11:50 а ведь прав был на 100% Саакашвили Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/odesskie-tamozheniki-ukrali-po-sheme-kurchenko-nefteproduktov-na-1-2-mlrd-grn-sbu-237943_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
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