Одесские реконструкторы воссоздали протофракийский корабль II тысячелетия до н. э.

Корабль уже испытали на озере Кагул.
В следующем году реконструкторы из команды одесского историка и специалиста по древнему мореплаванию Игоря Мельника намерены спуститься на "Кадме" из сербского "Белграда" вниз по Дунаю.
"Особенностью "Кадма" является отсутствие гнутых элементов корпуса. Он угловатый — так строили во II тысячелетии до нашей эры. На мореходных качествах это особо не сказывается. Судно развивает 2-3 узла под парусами и 1,5 узла на веслах, при таких скоростях обводы не играют особой роли. К слову, Союз строил военные катера с похожей формой, и ничего", — рассказывает Игорь Мельник.
По словам Мельника, аналогичные плавсредства использовали ахейцы в войне против Трои.
Эта же команда реконструкторов воссоздала славянскую ладью "Анна Ярославна", которая в этом году представила Украину на морском фестивале во французском Бресте.Думская