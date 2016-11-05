Одесские реконструкторы воссоздали протофракийский корабль II тысячелетия до н. э.

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Корабль уже испытали на озере Кагул.

Корабль уже прошел испытания Думская

Одесские реконструкторы воссоздали протофракийский корабль II тысячелетия до нашей эры. Корабль уже испытали на озере Кагул в Одесской области, он получил название "Кадм" — в честь легендарного финикийца, основавшего город Фивы в средней Греции, сообщает издание "Думская".

В следующем году реконструкторы из команды одесского историка и специалиста по древнему мореплаванию Игоря Мельника намерены спуститься на "Кадме" из сербского "Белграда" вниз по Дунаю.

"Особенностью "Кадма" является отсутствие гнутых элементов корпуса. Он угловатый — так строили во II тысячелетии до нашей эры. На мореходных качествах это особо не сказывается. Судно развивает 2-3 узла под парусами и 1,5 узла на веслах, при таких скоростях обводы не играют особой роли. К слову, Союз строил военные катера с похожей формой, и ничего", — рассказывает Игорь Мельник.

По словам Мельника, аналогичные плавсредства использовали ахейцы в войне против Трои.

Эта же команда реконструкторов воссоздала славянскую ладью "Анна Ярославна", которая в этом году представила Украину на морском фестивале во французском Бресте.