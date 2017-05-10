Одесса готовит пляжи к туристическому сезону

Опубликованы фотографии одесских пляжей с высоты птичьего полета.

С приходом тепла одесские пляжи постепенно заполняются отдыхающими. Корреспондент "Думской" полетал над городом на легкомоторном самолете и посмотрел, как выглядит перед началом сезона прибрежная полоса.

По его наблюдениям, свободного песка становится все меньше, а разнообразных строений, от заборов и временных помостов ресторанов до капитальных зданий, все больше. Временная пляжная столица Украины активно застраивает прибрежную полосу, стараясь привлечь отдыхающих не только дикими пляжами.

Съемка с самолета осуществлена с помощью пилота Вадима Громова, члена Украинской авиационной ассоциации АОПА Украина.

Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. В сети опубликованы кадры с веб-камер, расположенных в популярнейших в прошлом курортных городах Крыма.