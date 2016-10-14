Очереди на границе с Польшей уменьшились, стоят 355 автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Шегини", Ягодин авто" и "Рава-Русская".

Самые большие очереди зафиксированы в ПП "Рава Русская" – 80 автомобилей newsbalt.ru

Возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши по состоянию на 8:00 утра пятницы, 14 октября, ожидали оформления 355 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Самые большие очереди наблюдаются в ПП "Рава-Русская" - 80 транспортных средств, в ПП "Шегини" – 60 авто, в ПП "Ягодин авто" – 60 авто.

Возле пропускного пункта "Угринов" зафиксировано 50 транспортных средств, в ПП "Краковец" – 40, ПП "Смильница" – 30, в ПП "Грушев" – 25 автомобилей.

Также в границе в Венгрией имеются очереди на ПП "Вилок" - стоят 10 машин. Еще 35 автомобилей ожидают на границе в Румынией на ПП "Порубне".

В пунктах пропуска на границе со Словакией очередей нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.