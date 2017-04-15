Обвиняемый в убийстве на Майдане экс-беркутовец сбежал в РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Несколько дней назад подсудимого освободили из-под стражи под личное обязательство.

Бывшие "Беркутовцы" сбежали от украинского суда в РФ gp.gov.ua

Обвиняемый в убийства х на Майдане в период Революции Достоинства экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.

Об этом стало известно из видеообращения в Youtube самого Гончаренко и еще троих его бывших сослуживцев, которое они записали якобы на территории России, сообщает "Украинская правда".

"На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что "находиться в Украине им стало просто опасно"", сказано в сообщении.

Как сообщалось, несколько дней назад Гончаренко освободили из-под стражи в Украине под личное обязательство.

Напомним, в октябре 2014 года экс-беркутовец Дмитрий Садовник, подозреваемый в соучастии в массовых убийствах на Майдане, сбежал после того, как суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Ранее Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA писал, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".