Обвиняемых в убийстве адвоката Грабовского будут судить в закрытом режиме

Решение о закрытом рассмотрении принял Шевченковский суд Киева.

Суд по делу об убийстве адвоката Грабовского будет закрытым. paulmhill / Depositphotos

Судебный процесс над обвиняемыми в убийстве киевского адвоката Юрия Грабовского, будет проходить в закрытом режиме. Такое определение вынес Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщил адвокат одного из обвиняемых Александр Панченко, о закрытом режиме суда ходатайствовали и сторона защиты, и прокуратура, пишет Цензор.НЕТ.

"Информация, которая будет озвучена на суде содержит информацию о личной жизни и семейных обстоятельства Юрия Леонидовича (Грабовского – ред). Также, в связи с резонансом, который вызвало это дело, может быть оказано давление на суд", - объяснил Панченко запрет суда.

Следующее заседание назначено на 6 января. Что касается обвиняемых, то главная военная прокуратура задержала двоих фигурантов - 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Позже в прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину.

Коллега убитого адвоката Оксана Соколовская заявила, что закрытое рассмотрение дела угрожает его объективности. "Оснований процессуальных для принятия решения нет, но было и есть желание стороны обвинения и адвокатов обвиняемых - ГВП ГПУ (Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины - ред). На этом конец объективного, полного рассмотрения данного уголовного производства. Все будет так, как удобно сторонам в процессе, и приговора законного можно не ждать", - написала Соколовская на своей странице в Facebook.

Напомним, адвокат российских ГРУшников Юрий Грабовский пропал в середине марта. Полицейскими установлено, что накануне исчезновения адвокат был у себя в офисе, а потом исчез в неизвестном направлении. Также правоохранители узнали о несанкционированном использовании неизвестными личной страницы Грабовского в социальной сети Facebook.

20 марта Анатолий Матиос сообщил, что подозреваемый в причастности к организации исчезновения Грабовского задержан. Утром 25 марта стало известно о том, что адвокат Юрий Грабовский действительно найден убитым, место его захоронения удалось найти благодаря показаниям двух подозреваемых, один из которых был задержан.

29 марта Матиос обнародовал видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что больше не будет защищать российского военнослужащего. После убийства Грабовского Соколовская, защищавшая интересы другого сотрудника российского ГРУ Евгения Ерофеева, была взята под круглосуточную охрану сотрудниками Службы безопасности Украины.

1 апреля тело Ю.Грабовского было опознано, 2 апреля он был похоронен на Лесном кладбище в Киеве. В конце июля главный военный прокурор сообщил, что убийство адвоката раскрыто,

25 мая состоялась процедура обмена удерживавшейся в РФ народного депутата Надежды Савченко на осужденных на Украине россиян Ерофеева и Александрова.

В ноябре Соколовская сообщила, что Национальная полиция Украины начала расследование в связи с исчезновением свидетеля по уголовному делу об убийстве Грабовского Сергея Федосенко.