Обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить из СИЗО

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Горбатюк отметил, что проведение такой видеоконференции – инициатива суда, а не ГПУ.

Бывших "беркутовцев" могут допросить из СИЗО gp.gov.ua

Бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах участников Революции Достоинства могут допросить по видеоконференцсвязи из следственного изолятора, где они содержатся. Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Для возможности проведения допроса, насколько известно, организуется возможность видеоконференции из СИЗО. Если не удастся уехать, то, возможно, через видеоконференцию, но все же состоится", - сказал Горбатюк в эфире телеканала "112".

Он добавил, что проведение такой видеоконференции – инициатива суда, а не ГПУ.

Горбатюк также подчеркнул, что решение относительно допроса президента-беглеца Виктора Януковича в качестве свидетеля было принято на основании ходатайства защиты экс-"беркутовцев".

"Представители прокуратуры возражали, указывая, что он должен быть сначала допрошен как подозреваемый", - сказал он.

Горбатюк отметил, что суд удовлетворил это ходатайство "для объективности и подтверждения принципа состязательности".

Он также добавил, что любые публичные выступления Януковича прилагаются к материалам дела и анализируются.

Горбатюк выразил надежду, что в понедельник, 28 ноября, допрос Януковича состоится.

Напомним, 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайданав Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

В тоже время судья ростовского суда подтвердил возможность организовать видеодопрос Виктора Януковича в указанное время.

Беглый экс-президент Виктор Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.