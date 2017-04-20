Обвиняемые в преступлениях против Майдана экс-беркутовцы прошли переаттестацию и продолжают служить

Хандрикин и Рияко продолжают службу в батальоне полиции особого назначения.

Обвиняемые по делам Майдана "беркутовцы" продолжают служить в батальоне особого назначения gp.gov.ua

Бывшие сотрудники харьковскогоАндрей Хандрикин и Владимир Рияко, дела которых по обвинению в совершении преступлений против активистов и журналистов во время Революции Достоинства направлены в суд, прошли аттестацию, сообщили в пресс-службе в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Указанные работники прошли переаттестацию на общих основаниях и в соответствии с выводами аттестационных комиссий назначены на должности полицейских в батальоне полиции особого назначения, где продолжают нести службу", - сказал старший специалист отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области Алексей Свиридов.

Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, когда на колоннаде на входе на стадион Лобановского были избиты два участника Евромайдана. "Беркутовцы" сняли активистов с колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел.

Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые также являются обвиняемыми по этому делу, выехали в Россию через пограничный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Владимир Рияко – единственный обвиняемый в деле об избиении журналистов "Громадського" Константина Реуцкого и Анастасии Станко в Песочине Харьковской области 28 января 2015 года. Два других фигуранта – Александр Костюк и Виталий Гончаренко, действия которых прокуратура квалифицировала как препятствование журналистской деятельности, превышение власти и злоупотребление полномочиями, также находятся в РФ.

Кроме эпизода с журналистами, Гончаренко обвиняют в убийстве трех человек 18 февраля в Крепостном переулке в Киеве.

Ранее сообщалось, что четыре бывших сотрудника харьковского батальона МВД специального назначения "Беркут", которых подозревают в убийствах и других тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, сбежали в Россию после освобождения из-под стражи.

Напомним, 6 апреля Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, которого прокуратура обвинила в убийстве трех человек во время Революции Достоинства.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA пишет, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".