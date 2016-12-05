Обвиняемому Онищенко охраннику Порошенко дали квартиру

Близкие родственники президентского охранника приватизировали жилье сразу после получения. Рыночная стоимость квартиры составляет $ 250 тысяч.

Квартиру площадью 117 кв. метров Федорову выделило Государственное управление делами Юрий Федоров / Одноклассники

Начальник охраны президента Украины Петра Порошенко Юрий Федоров, которого депутат-беглец Александр Онищенко обвинил в передаче денег для подкупа политиков, в мае 2015 года стал владельцем квартиры в центре Киева в доме по улице Тарасовской, 21. Об этом свидетельствует извлечение из Реестра прав на недвижимое имущество.

Квартиру площадью 117 кв. метров Федорову выделило Государственное управление делами (ГУД). Охранник, его жена Марина и сын Артемий сразу приватизировали жилье, рыночная стоимость которого составляет $ 250 тысяч, сообщают "Наші гроші".

Также отмечается, что в июле 2015 года теща Федорова Татьяна Сафонова получила в собственность 11 соток земли в городе Боярка Киевской области, а уже в апреле 2016 года оформила декларацию о готовности к эксплуатации на этой земле дома площадью 284 кв. м. Также в ноябре этого года теща президентского охранника купила 25 соток земли в селе Бобрица Киевской области, а в июне прошлого года – 47-метровую квартиру в Боярке.

Онищенко рассказывал о подкупе ряда политиков Порошенко и заявил, что именно Федоров передавал эти деньги.

"Деньги Порошенко передавал у себя в администрации президента, непосредственно этим занимался его охранник Федоров. Ему (Порошенко) только приносили отчеты: сколько депутатов, голосования, после чего в комнате, где находится начальник охраны, передавали эти сумки", – рассказал Онищенко.

Подробнее о "записях Онищенко" и последствиях их передачи иностранным спецслужбам читайте в статье Юлии Мостовой "Ныряют все!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".