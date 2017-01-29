Обстрелы террористов обесточили Авдеевку и ранили двоих жителей

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Теплоснабжение в городе осуществляется без перебоев.

Авдеевка осталась без электроенергии. Пресс-центр АТО/Facebook

Обстрелы промзоны Авдеевки со стороны пророссийских террористов задели прилегающие жилые кварталы. В результате двое мирных жителей получили серьезные ранения.

Об этом, как сообщает "Украинская правда", в эфире телеканала "112 Украина" сказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Он рассказал, что осколки во время минометного обстрела один нанесли раны на спине, бедрах и лице равно мужа.

"Кроме того у женщины в результате минометного обстрела ранения правого бедра и кровотечение. Обоим в больнице оказывается помощь, состояние стабильное", - сказал Малыхин.

Он добавил, что из-за огня террористов Авдеевка осталась без электроснабжения.

"Выясняем причины, будем принимать меры. С теплоснабжением пока что все нормально", - пояснил чиновник.

Напомним, что сегодня утром террористы начали штурм промзоны Авдеевки. Защищая город, трое украинских военных погибли, еще один - ранен.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдік заявил, что участники переговоров договорились об прекращение огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим соблюдения тишины продержался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.