Обстрелы террористов обесточили Авдеевку и ранили двоих жителей

Теплоснабжение в городе осуществляется без перебоев.
Об этом, как сообщает "Украинская правда", в эфире телеканала "112 Украина" сказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Он рассказал, что осколки во время минометного обстрела один нанесли раны на спине, бедрах и лице равно мужа.
"Кроме того у женщины в результате минометного обстрела ранения правого бедра и кровотечение. Обоим в больнице оказывается помощь, состояние стабильное", - сказал Малыхин.
Он добавил, что из-за огня террористов Авдеевка осталась без электроснабжения.
"Выясняем причины, будем принимать меры. С теплоснабжением пока что все нормально", - пояснил чиновник.
Напомним, что сегодня утром террористы начали штурм промзоны Авдеевки. Защищая город, трое украинских военных погибли, еще один - ранен.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдік заявил, что участники переговоров договорились об прекращение огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим соблюдения тишины продержался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.Украинская правда