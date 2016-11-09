ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов со стороны боевиков на треть

Наблюдатели отметили активное использование террористами запрещенных Минскими договоренностями вооружений на мариупольском направлении.

Террористы активно применяют минометы и ствольную артиллерию на мариупольском направлении osce.org

Специальная мониторинговая миссияотметила существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня боевиками российско-террористических формирований в зоне проведения антитеррористической операции.

Количество обстрелов увеличилось на треть, сообщила пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook 9 ноября, ознакомившись с докладом главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана.

"СММ ОБСЕ фиксирует резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе – более чем на треть… Нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО происходит, в том числе, с использованием артиллерии и минометов - вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", – написал Олифер, уточнив, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском и донецом направлениях в районе Широкино, Павлополя, Авдеевки и Светлодарска.

Как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повышения уровня насилия в Донбассе на 40% – до 8 тысяч обстрелов в неделю.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.