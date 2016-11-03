ОБСЕ зафиксировала рост количества обстрелов в Донбассе на 40% за неделю

Подавляющее большинство нарушений приходится на Донецкую область.

В ОБСЕ отчитались о росте количества обстрелов в Донбассе 112.ua

Наблюдатели мониторинговой миссииконстатировали рост количества нарушений "режима тишины" в Донбассе на 40%, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация на линии разграничения за неделю ухудшилась. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдалось увеличение нарушений "режима тишины" примерно на 40%", – цитирует канал "112 Украина" его заявление на брифинге 3 ноября.

По словам представителя миссии, за неделю ОБСЕ зафиксировала 8264 нарушения, против 5976, зафиксированных ранее.

"В среднем это дает нам более тысячи нарушений "режима тишины" в день, которые регистрируются СММ", – подчеркнул Хуг.

По данным миссии, около 87% от общего числа зафиксированных нарушений приходится на Донецкую область. В то же время, в Луганской области количество обстрелов за неделю выросло пятикратно: с 225 до 1084 эпизодов.

Напомним, по информации штаба АТО, только за минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.