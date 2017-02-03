ОБСЕ зафиксировала передвижение более 70 грузовиков боевиков

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Автоколонны перемещались в сопровождении боевиков "ЛНР".

ОБСЕ фиксируют автоколонны боевиков "ЛНР" Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение боевиков "ЛНР" на грузовиках в нескольких оккупированных населенных пунктах, сообщает пресс-служба миссии.

"31 января недалеко от подконтрольного "ЛНР" села Комиссаровка (18 км юго-восточнее Луганска) наблюдатели зафиксировали 47 тентованных грузовиков военного типа, направлявшихся на юг автодорогой M04 в сопровождении членов "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели видели автоколонну из 11 грузовиков военного типа, которые двигались на северо-восток недалеко от подконтрольного "ЛНР" поселка Белое (22 км к юго-западу от Луганска). Через некоторое время, по данным ОБСЕ, эта же автоколонна направлялась на юго-восток недалеко от подконтрольного" ЛНР "с. Веселая Тарасовка (17 км к западу от Луганска).

"Во второй половине дня 31 января СММ видела автоколонну из 16 тентованных транспортных грузовиков военного типа, двигавшихся на юг в Луганске ", - говорится в отчете.

Ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили 42 "Града" боевиков в Миусинске. Также на полигонах ОРДЛО в нарушение договоренностей хранятся гаубицы, бронемашины и танки окупантов.