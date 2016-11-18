ОБСЕ зафиксировала более 30 тысяч человек в форме, которые прибыли из РФ в Донбасс

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Бэер не уточнил период, в течение которого были зафиксированы указанные лица.

Миссия 27 раз отчитывалась, что видела похоронные транспортные средства, которые возвращались в Россию с надписью "Груз 200" или "200"

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 30 тысяч человек в военной форме, которые пересекли украинско-российскую границу и попали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, заявил посол США при ОБСЕ Дэниел Бэер.

Он добавил, что с российской стороны границы Россия отказала в возможности ОБСЕ полного мониторинга в соответствии с мандатом.



"Россия не отреагировала на скромный запрос, с которым вы обратились три месяца назад, чтобы получить разрешение на осуществление пешего обхода двух контрольно-пропускных пунктов по периметру и действовать таким образом, что позволило бы Наблюдательной миссии видеть, что действительно там происходит", - сказал Бэер, передает УНИАН.

Он призвал РФ выполнить ее обязательства согласно Минского протокола и позволить наблюдателям осуществлять наблюдение на границе, а также прекратить блокировать доступ ко всей границе с украинской стороны на той части Донбасса, которая находится под контролем террористических организаций "ДНР" и "ЛНР.

"Наблюдательная миссия видела более 30 тысяч человек в военной одежде, которые пересекали границу только на двух пунктах пропуска, к которым они имеют доступ", - заявил Бэер.

Он не уточнил тот период, в течение которого были зафиксированы указанные лица.

"Эти лица по сообщениям получают оружие сразу по прибытию в контролируемые сепаратистами части Украины. Двадцать человек в униформе пересекли границу на одном автобусе с затемненными стеклами в середине октября", - добавил Бэер.

Бэер подчеркнул, что попытки России выдавать указанных мужчин и женщин гражданскими лицами являются попыткой скрыть правду, потому что они "пересекают границу в Украину, чтобы воевать".

"В меньшей мере в 27 различных случаях, Наблюдательная миссия отчитывалась, что видела похоронные транспортные средства, которые возвращались в Россию с надписью "Груз 200" или "200", что является известным российским кодом для обозначения военнослужащих, погибших в ходе боевых действий", - заявил Бэер.

Он также обратил внимание на 48 машин скорой помощи и четыре похоронных транспортных средства без каких-либо пометок, которые пересекли границу за последние три месяца.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщала об ограничении доступа к участкам разведения сил в зоне АТО. 16 ноября, в пресс-службе штабе АТО сообщали о сокращении обстрелов. В четверг, 17 ноября, их количество снова возросло.

4 ноября сообщалось, что СММ ОБСЕ за период конфликта в Донбассе зафиксировала более двух десятков грузовых автомобилей с маркировкой "груз 200", которые вывозили из Украины в РФ убитых россиян.