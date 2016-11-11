ОБСЕ зафиксировала 7 тысяч обстрелов в Донбассе за неделю

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Количество обстрелов из РСЗО, минометов и артиллерии возросло на 50%.

ОБСЕ конститировала рост количества обстрелов из тяжелого оружия в Донбассе OSCE

За минувшую неделю наблюдатели мониторинговой миссиизафиксировали в Донбассе 7 тысяч обстрелов, заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг 11 ноября.

"Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 7 тысяч нарушений режима прекращения огня за прошедшую неделю. Из реактивных систем залпового огня, минометов и артиллерии количество обстрелов увеличилась на 50%. Например, в Широкино в пятницу зафиксировали огонь из реактивных систем залпового огня. В общем СММ насчитала там около 140 ракет", – цитирует "Укринформ" заявление Хуга в ходе пресс-конференции.

По его словам, на минувшей неделе значительно ухудшилась ситуация с безопасностью вдоль дороги Дебальцево-Светлодарск. Так, 3 ноября наблюдатели СММ зафиксировали в районе Дебальцево 50 взрывов за 30 минут.

5 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 8 тысяч нарушений режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции за неделю.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.