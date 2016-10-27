ОБСЕ зафиксировала 580 случаев нарушений режима тишины за сутки в Донбассе

В Донецкой области 280 нарушений. В Луганской — 300.

ОБСЕ опубликовали отчет о нарушениях режима тишины в Донбассе за 26 октября OSCE

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свыше 580 случаев нарушения режима пркращения огня в Донецкой и Луганской областях.

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 280 взрывов по сравнению с 193 в предыдущем отчетном периоде", - говорится в отчете ОБСЕ за 26 октября.

В Донецкой области нарушения фиксировались в основном в районе Авдеевки-Ясиноватой и Светлодарска, а также в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.

В отчете наблюдателей отмечается, что в ночь с 25 на 26 октября в Авдеевке зафиксировано 53 взрыва снарядов, и днем зафиксировано 32 неопределенных взрыва и стрельбу из минометов 82 калибра.

В подконтрольной боевикам "ДНР" Ясиноватой наблюдатели зафиксировали 96 взрывов и три в оккупированном Донецке. В Светлодарске зафиксировано 75 неопределенных взрывов и 300 выстрелов из тяжелых пулеметов и стрелкового оружия. В то же время в оккупированной Горловке ОБСЕ насчитала семь взрывов неизвестного происхождения.

"Находясь на восток и северо-восток от Мариуполя СММ услышала 12 взрывов неопределенного происхождения. В районе Лебединского зафиксированы 4 неопределенных взрыва, а также видели три разрыва в воздухе, вероятно из артиллерии неопределенного калибра", - отмечается в отчете.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали свыше 300 нарушений.

В районе разведения сил Золотое-Первомайск ОБСЕ зафиксировали шесть взрывов мин 82- калибра, а также более 300 выстрелов из автоматического гранатомета, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия.



В подконтрольной боевика "ЛНР" Кадиевке (бывший Стаханов — ред.) СММ насчитала пять артиллерийских выстрелов и два на полигоне в Дмитриевке.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.