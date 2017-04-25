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ОБСЕ возобновила патрулирование Востока Украины

25 апреля в 16:04

Патрулирование осуществляется с ограничениями, призванными обеспечить безопасность наблюдателей.

ОБСЕ1 OSCE
В Донбасс вернулись патрули ОБСЕ
osce.org
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование зоны АТО, временно приостановленное из-за подрыва своего автомобиля и гибели наблюдателя.

Согласно сообщению миссии в Facebook, ОБСЕ принимает меры по обеспечению безопасности наблюдателей миссии. Патрулирование ведется с некоторыми ограничениями.

Подчеркивается, что миссия ОБСЕ привержена идее реализации своего мандата и намерена содействовать установлению мира в Украине, в том числе через мониторинг и подготовку докладов о ситуации с безопасностью.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: ZN.UA
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Тэги патруль ОБСЕ наблюдатель
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