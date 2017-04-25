ОБСЕ возобновила патрулирование Востока Украины

Патрулирование осуществляется с ограничениями, призванными обеспечить безопасность наблюдателей.
Согласно сообщению миссии в Facebook, ОБСЕ принимает меры по обеспечению безопасности наблюдателей миссии. Патрулирование ведется с некоторыми ограничениями.
Подчеркивается, что миссия ОБСЕ привержена идее реализации своего мандата и намерена содействовать установлению мира в Украине, в том числе через мониторинг и подготовку докладов о ситуации с безопасностью.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.ZN.UA