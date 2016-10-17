ОБСЕ возобновила мониторинг в районе Золотого

Патрули СММ ОБСЕ уже вернулись на участок разведения Первомайск-Золотое.

Миссия ОБСЕ останется в Золотом, пока безопасность позволит осуществлять наблюдение Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ возобновила наблюдение в поселке Золотое Луганской области и останется там, пока безопасность позволит миссии осуществлять наблюдение, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В то время, пока мы с вами разговариваем, наши патрули уже вернулись на участок разведения в Золотом, и они будут оставаться там, пока обстановка в сфере безопасности позволит им осуществлять это наблюдение", - сказал Хуг эфире канала "112 Украина".

Хуг также добавил, что соблюдение условий безопасности является необходимым для осуществления мониторинга.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.