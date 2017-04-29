Патруль ОБСЕ стал свидетелем взрыва возле блокпоста террористов "ЛНР"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Никто из наблюдателей не пострадал.

Взрыв прогремел во время разговаривали с террористом "ЛНР" Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Взрыв произошел неподалеку от, который находился на блокпосту боевиков террористической организации "ЛНР".

В оперативном отчете СММ отмечается, что 28 апреля патруль миссии из шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту террористов в 1,5 км от оккупированного Молодежного, где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом "ЛНР".

"В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12:20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу", - сказано в отчете.

В то же время команда миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над этим местом, однако издалека место удара не было видно. Определить причину взрыва не представлялось возможным.

Патруль СММ срочно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н.п. Кадиевка (бывший Стаханов, 50 км к западу от Луганска).

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.