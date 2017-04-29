Топ Новости
<
>

Патруль ОБСЕ стал свидетелем взрыва возле блокпоста террористов "ЛНР"

29 апреля в 11:07

Никто из наблюдателей не пострадал.

ОБСЕ1
Взрыв прогремел во время разговаривали с террористом "ЛНР"
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Взрыв произошел неподалеку от патруля СММ ОБСЕ, который находился на блокпосту боевиков террористической организации "ЛНР".

В оперативном отчете СММ отмечается, что 28 апреля патруль миссии из шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту террористов в 1,5 км от оккупированного Молодежного, где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом "ЛНР".

"В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12:20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу", - сказано в отчете.

В то же время команда миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над этим местом, однако издалека место удара не было видно. Определить причину взрыва не представлялось возможным.

Патруль СММ срочно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н.п. Кадиевка (бывший Стаханов, 50 км к западу от Луганска).

Читайте также: Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ находится в Украине – Хуг

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги ЛНР патруль взрыв ОБСЕ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...