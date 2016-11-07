ОБСЕ снова заявила об ограничении доступа к участкам разведения сил в Донбассе

СММ готова вести наблюдение, но нуждается в гарантиях безопасности.

Наблюдатели снова не смогли попасть на участки Первомайск-Золотое, Станица Луганская и Петровское-Богдановка OSCE

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили об очередном ограничении доступа к участкам разведения сил в зоне АТО.

"Сегодня опять ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск-Золотое, Станица Луганская, Петровское-Богдановка", - говорится в заявлении пресс-службы СММ ОБСЕ в Facebook 7 ноября.

В ОБСЕ добавили, что Вооруженные силы Украины, боевики "ЛНР" и "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ.

Наблюдатели заявили о готовности вести наблюдение разведения сил от линии разграничения в зоне проведения АТО, но мешают мины.

В СММ подчеркнули, что СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, и координировать разминирование местности на данных участках.

Ранее наблюдатели ОБСЕ уже заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.