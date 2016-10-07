Топ Новости
<
>

ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск возле Петровского – Марчук

7 октября в 13:57

За месяц работы по разведению у Золотого и Петровского не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Отвод войск_1
Войска разведены на 2 км друг от друга
Настя Станко, facebook.com/hromadsketv
Синхронное разведение сил возле Петровского завершено, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Синхронное разведение военных возле Петровского завершено. СММ ОБСЕ проверила и подтвердила. Для круглосуточного контроля остается группа украинских офицеров из СЦКК, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - написал он на странице в Facebook.

Он также отметил, что за время работы над участками по разведению у Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Читайте также: Боевики за минувшие сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО

7 октября утром у Петровского было начато синхронное разведение войскСогласно договоренностям, к воскресенью войска должны были быть отведены на один километр с одной и с другой стороны.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". 

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ОБСЕ разграничение войска Марчук
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости