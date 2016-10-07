ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск возле Петровского – Марчук

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За месяц работы по разведению у Золотого и Петровского не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

Войска разведены на 2 км друг от друга Настя Станко, facebook.com/hromadsketv

Синхронное разведение сил возле Петровского завершено, что подтверждают наблюдатели ОБСЕ, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Синхронное разведение военных возле Петровского завершено. СММ ОБСЕ проверила и подтвердила. Для круглосуточного контроля остается группа украинских офицеров из СЦКК, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - написал он на странице в Facebook.

Он также отметил, что за время работы над участками по разведению у Золотого и Петровского, а это почти месяц, здесь не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

7 октября утром у Петровского было начато синхронное разведение войск. Согласно договоренностям, к воскресенью войска должны были быть отведены на один километр с одной и с другой стороны.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".