ОБСЕ не смогла попасть на участки разведения сил в Донбассе из-за минной угрозы

Российские фицеры в составе СЦКК никак не содействовали наблюдателям ОБСЕ в предоставлении гарантий безопасности.

Офицеры ВС РФ при СЦКК не содействовали наблюдателям ОБСЕ в предоставлении гарантий безопасности Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Наблюдатели Специальной мониториноговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть на участки разведения сил в Донбассе ввиду отсутствия гарантий безопасности и минной угрозы, так как стороны не разминировали местность.

"Из-за отсутствия гарантий того, что данная местность уже разминирована, патруль миссии не смог проехать по дорожному коридору Золотое-Первомайск ни с одной из сторон", - сообщили в пресс-службе миссии.

Также в ОБСЕ добавили, что не смогли попасть на участок разведения с западной окраины оккупированного Петровского, поскольку боевики террористической организации "ДНР" не обеспечили безопасность, а представители ВС РФ при СЦКК не смогли оказать содействие в обеспечении безопасности СММ.

В СММ подчеркнули, что офицеры ВС РФ при СЦКК не содействовали наблюдателям ОБСЕ в предоставлении гарантий безопасности на участке разведения Золотое-Первомайск.

В мониторингковой миссии отметили, что три предупреждающих о минной опасности знака, которые наблюдатели видели ранее, были видны в западной части Петровского.

Боевики сообщили, что не знают о проведении каких-либо работ по разминированию.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.