ОБСЕ не может вести полноценный мониторинг разведения сил возле Золотого из-за мин

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Наблюдатели готовы контролировать район разведения, но нуждаются в доступе.

Вооруженные силы Украины и боевики “ЛНР” не смогли гарантировать безопасность мониторинговой миссии Пресс-центр АТО/Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет об ограничении доступа к району разведения сил Первомайск-Золотое из-за мин.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ к району разведения сил Первомайск/Золотое", - сообщается в Twitter мониторинговой миссии.

В ОБСЕ также заявили, что Вооруженные силы Украины и боевики "ЛНР" не смогли гарантировать безопасность мониторинговой миссии.

Наблюдатели отмечают, что готовы контролировать район разведения, но нуждаются в доступе. СЦКК должен оказать помощь в обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать деятельность по разминированию.

1/2 Сьогодні знову Обмежений доступ СММ до ділянки розвед. Первомайськ/Золоте – ЗСУ та "ЛНР" не змогли гарантув. безпеку СММ (можливі міни) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 8 жовтня 2016 р.

2/2 СММ готова/може спостерігати, але потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечн. і безперешк доступу, координувати розмінування — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 8 жовтня 2016 р.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.