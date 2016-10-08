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ОБСЕ не может вести полноценный мониторинг разведения сил возле Золотого из-за мин

8 октября в 15:45

Наблюдатели готовы контролировать район разведения, но нуждаются в доступе.

ВСУ ОБСЕ АТО
Вооруженные силы Украины и боевики “ЛНР” не смогли гарантировать безопасность мониторинговой миссии
Пресс-центр АТО/Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет об ограничении доступа к району разведения сил Первомайск-Золотое из-за мин.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ к району разведения сил Первомайск/Золотое", - сообщается в Twitter мониторинговой миссии.

В ОБСЕ также заявили, что Вооруженные силы Украины и боевики "ЛНР" не смогли гарантировать безопасность мониторинговой миссии.

Наблюдатели отмечают, что готовы контролировать район разведения, но нуждаются в доступе. СЦКК должен оказать помощь в обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать деятельность по разминированию.

 

 

 

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Напомним, наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ доступ ЛНР АТО ВСУ Донбасс безопасность
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