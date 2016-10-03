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ОБСЕ не может вести наблюдение в Петровском из-за мин

3 октября в 15:36

В мониторинговой миссии заявили, что нет никаких гарантий их безопасности.

ОБСЕ лето
У ОБСЕ нет гарантий безопасности в Петровском и Богдановке

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ вновь заявляет о готовности к наблюдению в районе Петровского и Богдановки, однако по-прежнему препятствием является наличие мин.

"Никаких гарантий безопасности в подконтрольном "ДНР" Петровском и подконтрольной правительству Богдановке – наличие мин. СММ готова и может наблюдать, но ей препятствуют", - говорится на странице СММ ОБСЕ Украина в Twitter.

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По данным разведки, 1 октября, боевики ограничили передвижение наблюдателей ОБСЕ в районе Новоазовска.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ ДНР безопасность АТО Донбасс разграничение
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